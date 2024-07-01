Bingöl'de dolu sebze ve meyve ekili arazide zarara yol açtı

Akgök, gazetecilere, yağışın arazisine zarar verdiğini belirterek, "Bu yıl emeklerimiz boşa gitti. Dolu vurduğu zaman ürünlerde hasar oluyor. Devlet yetkililerimizden destek bekliyorum." dedi.

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Bingöl'de etkili olan dolu nedeniyle sebze ve meyve ekili arazide zarar oluştu.

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