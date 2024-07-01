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        Bingöl'de dolu sebze ve meyve ekili arazide zarara yol açtı

        Bingöl'de etkili olan dolu nedeniyle sebze ve meyve ekili arazide zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 20:07 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:10
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        Bingöl'de dolu sebze ve meyve ekili arazide zarara yol açtı
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        Bingöl'de etkili olan dolu nedeniyle sebze ve meyve ekili arazide zarar oluştu.

        Kentin bazı bölgelerinde etkili olan dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Aniden bastıran dolu, Ekinyolu Mahallesi'nde çiftçi Halim Akgök'e ait domates, biber, salatalık, karpuz ve kavun ekili 100 dönüm arazide hasara yol açtı.

        Akgök, gazetecilere, yağışın arazisine zarar verdiğini belirterek, "Bu yıl emeklerimiz boşa gitti. Dolu vurduğu zaman ürünlerde hasar oluyor. Devlet yetkililerimizden destek bekliyorum." dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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