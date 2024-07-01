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        Bingöl'de etkili olan dolu taşkına yol açtı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle taşkın meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 22:27 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:27
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        Bingöl'de etkili olan dolu taşkına yol açtı
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle taşkın meydana geldi.

        İlçede etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Dolu nedeniyle Hazarşah köyünde taşkın meydana geldi.

        Ekiplerce köyde temizlik çalışması yapıldı.

        Kaymakam Muhammed Çetin, Hazarşah köyünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

        Vatandaşlarla görüşen Çetin, "Devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız, hepimize geçmiş olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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