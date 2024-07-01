Bingöl'de etkili olan dolu taşkına yol açtı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle taşkın meydana geldi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle taşkın meydana geldi.
İlçede etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Dolu nedeniyle Hazarşah köyünde taşkın meydana geldi.
Ekiplerce köyde temizlik çalışması yapıldı.
Kaymakam Muhammed Çetin, Hazarşah köyünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Vatandaşlarla görüşen Çetin, "Devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız, hepimize geçmiş olsun." dedi.
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