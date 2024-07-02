Bingöl'de bitkin halde bulunan atmaca yavrusu tedavi altına alındı
Bingöl'ün Genç ilçesinde bitkin halde bulunan atmaca yavrusu tedavi altına alındı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde bitkin halde bulunan atmaca yavrusu tedavi altına alındı.
Doğada bitkin haldeki atmaca yavrusunu gören bir vatandaş durumu, Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerce teslim alınan yavru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedavi altına alındı.
Atmaca yavrusu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.