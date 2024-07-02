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        Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

        Bingöl'de kurt sürüsü, yaban keçisi ve domuzları fotokapanla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:08 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:08
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        Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
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        Bingöl'de kurt sürüsü, yaban keçisi ve domuzları fotokapanla kaydedildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.

        Farklı mevsimlerde kurt sürüsü, yaban keçisi ile domuzlar ve keklik doğal ortamlarında fotokapanla görüntülendi.

        Ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde farklı periyotlarla fotokapanların konumlarını değiştiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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