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        Bingöl'de düğün konvoylarında trafikte tehlike oluşturan 139 sürücüye para cezası

        Bingöl'de 6 ayda düğün konvoylarında trafiği tehlikeye düşüren 139 araç sürücüne toplam 95 bin 910 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:01 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:01
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        Bingöl'de düğün konvoylarında trafikte tehlike oluşturan 139 sürücüye para cezası
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        Bingöl'de 6 ayda düğün konvoylarında trafiği tehlikeye düşüren 139 araç sürücüne toplam 95 bin 910 lira ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, düğün konvoylarında çevreye rahatsızlık veren ve trafikte tehlike oluşturan sürücülere yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerinin bu yıl yaptığı çalışmalarda 139 araç sürücüsüne toplam 95 bin 910 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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