Bingöl'de düğün konvoylarında trafikte tehlike oluşturan 139 sürücüye para cezası
Bingöl'de 6 ayda düğün konvoylarında trafiği tehlikeye düşüren 139 araç sürücüne toplam 95 bin 910 lira ceza verildi.
Bingöl'de 6 ayda düğün konvoylarında trafiği tehlikeye düşüren 139 araç sürücüne toplam 95 bin 910 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, düğün konvoylarında çevreye rahatsızlık veren ve trafikte tehlike oluşturan sürücülere yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerinin bu yıl yaptığı çalışmalarda 139 araç sürücüsüne toplam 95 bin 910 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.
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