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        Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 08:40 Güncelleme: 04.07.2024 - 08:40
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        Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 14 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FA 2698 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Solhan kara yolunun Yüzen Adalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 14 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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