Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yeniyazı köyünde ormanlık bölgede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.
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