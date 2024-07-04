Bingöl'de 105 bin 895 kök Hint keneviri ve 13 bin 385 kök skunk ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 105 bin 895 kök Hint keneviri ve 13 bin 385 kök skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Genç ve merkez ilçe kırsalındaki 13 noktada arama yaptı.

Ekipler, 105 bin 895 kök Hint keneviri ve 13 bin 385 kök skunk ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.