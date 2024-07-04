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        Bingöl'de 105 bin 895 kök Hint keneviri ve 13 bin 385 kök skunk ele geçirildi

        Bingöl'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 105 bin 895 kök Hint keneviri ve 13 bin 385 kök skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:23 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:23
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        Bingöl'de 105 bin 895 kök Hint keneviri ve 13 bin 385 kök skunk ele geçirildi
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        Bingöl'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 105 bin 895 kök Hint keneviri ve 13 bin 385 kök skunk ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Genç ve merkez ilçe kırsalındaki 13 noktada arama yaptı.

        Ekipler, 105 bin 895 kök Hint keneviri ve 13 bin 385 kök skunk ele geçirdi.

        Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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