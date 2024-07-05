Bingöl'de 42 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde, iki tarlada 42 bin 33 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki tarlada arama yapan ekipler, 42 bin 33 kök Hint keneviri ele geçirdi.