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        Bingöl'de 42 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde, iki tarlada 42 bin 33 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 20:20 Güncelleme: 05.07.2024 - 20:20
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        Bingöl'de 42 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde, iki tarlada 42 bin 33 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda iki tarlada arama yapan ekipler, 42 bin 33 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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