Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bacağındaki çıkık nedeniyle ameliyat edilen yaban keçisi, yeniden yürüyebilecek

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de bacağında çıkık oluşan yaban keçisi, jandarma ekiplerince götürüldüğü Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesinde sağlığına kavuşması için ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 11:16 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bacağındaki çıkık nedeniyle ameliyat edilen yaban keçisi, yeniden yürüyebilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de bacağında çıkık oluşan yaban keçisi, jandarma ekiplerince götürüldüğü Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesinde sağlığına kavuşması için ameliyat edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yolçatı köyü kırsalında çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik gerçekleştirdiği denetim faaliyeti esnasında yol kenarında bitkin halde bir yaban keçisi gördü.

        Ekipler, su verdikleri yaban keçisinin yürüyemediğini fark etti.

        Tedavisinin yapılması için İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan dişi yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

        Hastanede yapılan kontrolde yaban keçisinin sol arka bacağında çıkık oluştuğunu tespit eden ekipler, ameliyata karar verdi.

        Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında Veteriner Cerrah Dr. Merve Karabulut ve ekibince, yaklaşık 1.5 saat süren ameliyatla yaban keçisinin bacağı tedavi edildi.

        Bacağı sarılan yaban keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ekipler, burada yaban keçisini elleriyle besliyor, iyileşme sürecinin sağlıklı ilerlemesi için özenli çalışıyor.

        - "4 bacağını da rahatça kullanabilecek"

        Dr. Merve Karabulut, AA muhabirine, hastanenin tüm hayvanlara hizmet verdiğini söyledi.

        Hastaneye getirilen yaban keçisinin sol kalça bölgesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Karabulut, dişi yaban keçisinin 5-6 yaşlarında ve yaklaşık 25 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti.

        Karabulut, şöyle konuştu:

        "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 20 günlük bakımının ardından yaban keçisinin doğaya salınmasını amaçlıyoruz. Bu şekilde 4 bacağını da rahatça kullanabilecek. Ameliyat gayet güzel geçti. Operasyonda herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Bu bizim için güzel ve umut verici bir şeydi. Şu an yaban keçisi yavaş yavaş normal bulgularına dönmeye başladı."

        Bandajı açtıktan sonra kontrollerin yapılacağını anlatan Karabulut, "Eğer klinik yönden yeterli bulguları sağlarsak artık doğaya salınabilir diyeceğiz. Hastanemizde tüm hayvanlara elimizdeki imkanlar doğrultusunda bakmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Tarih yazalım!
        Tarih yazalım!
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Başbakanlık Ofisi'nde kedi Larry görevde kaldı
        Başbakanlık Ofisi'nde kedi Larry görevde kaldı
        15 yıl hapis istendi! Hakime cinsel saldırıdan dava!
        15 yıl hapis istendi! Hakime cinsel saldırıdan dava!
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan oldu
        İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan oldu
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Pepe ve Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
        Pepe ve Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 42 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 42 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 105 bin kök kenevir, 13 bin kök skunk ele geçirildi
        Bingöl'de 105 bin kök kenevir, 13 bin kök skunk ele geçirildi
        Bingöl'de 105 bin 895 kök Hint keneviri ve 13 bin 385 kök skunk ele geçiril...
        Bingöl'de 105 bin 895 kök Hint keneviri ve 13 bin 385 kök skunk ele geçiril...
        Solhan'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Solhan'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
        Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı