Bacağındaki çıkık nedeniyle ameliyat edilen yaban keçisi, yeniden yürüyebilecek

RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de bacağında çıkık oluşan yaban keçisi, jandarma ekiplerince götürüldüğü Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesinde sağlığına kavuşması için ameliyat edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yolçatı köyü kırsalında çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik gerçekleştirdiği denetim faaliyeti esnasında yol kenarında bitkin halde bir yaban keçisi gördü.

Ekipler, su verdikleri yaban keçisinin yürüyemediğini fark etti.

Tedavisinin yapılması için İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alınan dişi yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

Bacağı sarılan yaban keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ekipler, burada yaban keçisini elleriyle besliyor, iyileşme sürecinin sağlıklı ilerlemesi için özenli çalışıyor.

Dr. Merve Karabulut, AA muhabirine, hastanenin tüm hayvanlara hizmet verdiğini söyledi.

Hastaneye getirilen yaban keçisinin sol kalça bölgesinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Karabulut, dişi yaban keçisinin 5-6 yaşlarında ve yaklaşık 25 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti.

Karabulut, şöyle konuştu:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 20 günlük bakımının ardından yaban keçisinin doğaya salınmasını amaçlıyoruz. Bu şekilde 4 bacağını da rahatça kullanabilecek. Ameliyat gayet güzel geçti. Operasyonda herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Bu bizim için güzel ve umut verici bir şeydi. Şu an yaban keçisi yavaş yavaş normal bulgularına dönmeye başladı."