Bingöl'de silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Kavgaya ilişkin kaçan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kavgada, 1 kadın açılan ateş sonucu av tüfeğiyle, 2 kişi de atılan taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Arakonak beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

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