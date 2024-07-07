Bingöl'de silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Arakonak beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada, 1 kadın açılan ateş sonucu av tüfeğiyle, 2 kişi de atılan taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince, olay yeri ve hastane önünde güvenlik önlemi alındı.
Kavgaya ilişkin kaçan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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