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        Bingöl'de ineğe çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde ineğe çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 22:39 Güncelleme: 07.07.2024 - 22:39
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        Bingöl'de ineğe çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaralandı
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde ineğe çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

        Bingöl-Solhan kara yolunun Yeşilova mevkisinde, R.O. idaresindeki 34 GE 1912 plakalı hafif ticari araç, ineğe çarptı.

        Kazada, araçtaki 1 kişi yaralandı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, aracın çarptığı inek telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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