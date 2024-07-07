Bingöl'de ineğe çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde ineğe çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde ineğe çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.
Bingöl-Solhan kara yolunun Yeşilova mevkisinde, R.O. idaresindeki 34 GE 1912 plakalı hafif ticari araç, ineğe çarptı.
Kazada, araçtaki 1 kişi yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, aracın çarptığı inek telef oldu.
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