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        Bingöl'de sıcaktan bunalanlar termal suların karıştığı gölette serinliyor

        Bingöl'de sıcaktan bunalanlar, Ilıcalar beldesinde termal suyun karıştığı gölete giriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:00
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        Bingöl'de sıcaktan bunalanlar termal suların karıştığı gölette serinliyor
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        Bingöl'de sıcaktan bunalanlar, Ilıcalar beldesinde termal suyun karıştığı gölete giriyor.

        Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Ilıcalar beldesindeki Bingöl Üniversitesi Uygulama Oteli ve Termal Tesislerinin arka kısmında bulunan termal ve doğal kaynak sularının karıştığı gölet, yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin tercihi oluyor.

        Hava sıcaklıklarının zaman zaman 35 dereceye ulaştığı kentte serinlemek isteyenler, gölette keyifli vakit geçiriyor.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gölet, kaplıcalardan sıcak termal su karışmasına rağmen tercih ediliyor.

        Bazı kişilerin tehlikeli olmasına rağmen yüksek kayalıktan suya atladığı görülürken, göletten çıkanlar çevrede güneşleniyor.

        Ailesiyle serinlemek için gölete gelen Ahmet Koşunalp, AA muhabirine, açık alanda adeta kaplıca keyfi yaşadıklarını söyledi.

        Bölgede ziyaretçiler için piknik yapılacak alanlar da bulunduğunu ifade eden Koşunalp, "Doğayla iç içe temiz ve güzel bir yer. Hem serinliyoruz hem de şifa alıyoruz. Buraya herkesi davet ediyoruz." dedi.

        Koşunalp'in oğlu Selman Koşunalp da ailesiyle gölette eğlenceli zaman geçirdiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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