Bingöl'de tahtaların arasına sıkışan köpek kurtarıldı

Genç Belediyesinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, çocuklar Yenişehir Mahallesi'nde tahtaların arasına bir köpeğin sıkıştığını gördü.

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