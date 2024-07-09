Bingöl'de tahtaların arasına sıkışan köpek kurtarıldı
Bingöl'ün Genç ilçesinde tahtaların arasına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde tahtaların arasına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Genç Belediyesinin sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma göre, çocuklar Yenişehir Mahallesi'nde tahtaların arasına bir köpeğin sıkıştığını gördü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.
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