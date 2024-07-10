Bingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu
Bingöl'ün Solhan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Solhan'da öğleden sonra aniden bastıran dolu, yerini sağanak yağışa bıraktı.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.
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