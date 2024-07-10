Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:44 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de sağanak ve dolu etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

        Solhan'da öğleden sonra aniden bastıran dolu, yerini sağanak yağışa bıraktı.

        Yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        'Kıyılarda yapamıyoruz' deyip belediye meydanında güneşlendiler
        'Kıyılarda yapamıyoruz' deyip belediye meydanında güneşlendiler
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Kadın cinayetlerinde vahim tabloyu açıkladı
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Türksat 6A bizi nereye götürecek?
        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
        Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Üzücü haber
        Üzücü haber
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de konuştu:
        Bingöl'de tahtaların arasına sıkışan köpek kurtarıldı
        Bingöl'de tahtaların arasına sıkışan köpek kurtarıldı
        Bingöl'de sıcaktan bunalanlar termal suların karıştığı gölette serinliyor
        Bingöl'de sıcaktan bunalanlar termal suların karıştığı gölette serinliyor
        Bingöl'de ineğe çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaralandı
        Bingöl'de ineğe çarpan hafif ticari araçtaki kişi yaralandı
        Bingöl'de silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
        Jandarmanın yaralı bulduğu dağ keçisi tedaviye alındı
        Jandarmanın yaralı bulduğu dağ keçisi tedaviye alındı