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        Bingöl'de "Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı" düzenlendi

        Bingöl Valiliği tarafından "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 18:50 Güncelleme: 10.07.2024 - 18:54
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        Bingöl'de "Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı" düzenlendi
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        Bingöl Valiliği tarafından "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valilik Konferans Salonu'nda Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında düzenlenen toplantıda 29 Ağustos'ta yapılacak "Bölge Düzeyi Saha Tatbikatı"nın hazırlıkları görüşüldü.

        Vali Usta, geçmişte Bingöl'de büyük depremlerin meydana geldiğini anımsattı.

        Kentin Kuzey ve Doğu Anadolu Fay hatlarının geçtiği bir bölge olduğu için bundan sonra da depreme maruz kalabileceğini ifade eden Usta, "Her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Bu bölgede depremler yaşayacağız ama riskleri yöneterek depremlerin etkilerini en aza indirmemiz lazım. Dolayısıyla başta bütün belediyeler ve kaymakamlıklar olmak üzere buna hazırlık yapmamız gerekiyor." dedi.

        Türkiye'de bölgesel tatbikatlar yapılacağını, bunlardan birinin de Bingöl'de yapılmasını talep ettiklerini belirten Usta, 29 Ağustos'ta senaryo gereği, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Muş ve Tunceli'nin etkilendiği bir depreme ilişkin tatbikat yapacaklarını kaydetti.

        Bu tatbikatta depremden etkilenen ilçelere farklı illerden destek ekiplerin de geleceğini dile getiren Usta, bu tatbikat sayesinde hazırlıkların da gözden geçirilmiş olacağını aktardı.

        Usta, şunları söyledi:

        "29 Ağustos'taki depremde kendimizi sınama imkanına kavuşacağız. Bundan sonrası bizim Bingöl'deki önceliğimiz başta deprem olmak üzere, afetlere müdahale ve afetle mücadele kapsamında kapasitemizin geliştirilmesi olacak. Yıl sonuna kadar belediyelerimizle afetlere hazırlık açısından büyük çalışmalar içerisindeyiz. Bunlardan biri 29 Ağustos'taki büyük çaplı bölgesel tatbikatımız olacak."

        Daha sonra AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, TAMP ve Bölge Saha Tatbikatı hakkında sunum yaptı.

        Toplantıya, kaymakamlar, ilçelerin belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurumların personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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