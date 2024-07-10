Bingöl'de 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçede 6 noktada arama yapan ekipler, 2 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirdi.
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