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        AB tescili alan "Bingöl balı"nda hedef markalaşma

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Zengin floraya sahip yaylalarda üretilen Bingöl balının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması kentte sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:02
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        AB tescili alan "Bingöl balı"nda hedef markalaşma
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Zengin floraya sahip yaylalarda üretilen Bingöl balının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması kentte sevinçle karşılandı.

        Arı ve arı ürünleri alanında pilot üniversite olan Bingöl Üniversitesince kentin tamamını temsil eden 36 bölgedeki 108 noktadan 3 yıl boyunca elde edilen balın analiz edilmesinin ardından 7 Ekim 2022'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Bingöl balına bir tescil de AB'den geldi.

        Geçen yıl uluslararası tescile kavuşması için TÜRKPATENT tarafından AB Komisyonuna sunulan Türkiye'nin 10 ürününden biri olan Bingöl balı, yapılan değerlendirmelerin ardından dün Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak coğrafi işaret tescili alan 23 üründen biri oldu.

        Türkiye'nin AB'den tescilli balı olarak kayıtlara geçen Bingöl balının kentte kayıtlı 1300 arıcı tarafından, 174 bin kovanda üretimi sürüyor.

        - "Üreticilere ciddi yansımaları olacak"

        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AA muhabirine, 2016 yılında pilot üniversite seçildikten sonra arı ürünleriyle ilgili yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.

        Üniversite olarak 3 yıl boyunca 117 bitki üzerindeki yaptıkları çalışmalarla Bingöl balına coğrafi işaret belgesi alınması sürecine katkı sunduklarını dile getiren Çapak, "Bu çok kıymetli. Bu coğrafyadaki bütün bitkileri incelemek zor bir işti. Bu kıymetli bir çalışma olduğu için TÜRKPATENT üzerinden Sanayi Bakanlığına, Sanayi Bakanlığından da Avrupa Birliğine intikal eden bir süreç oldu. Türkiye'de ilk defa Bingöl balı Avrupa Birliği sürecine dahil olmuş oldu ve Avrupa Birliği sürecinde de coğrafi işaret belgesi almaya hak kazanan tek bal oldu." dedi.

        Çapak, Türkiye'nin birçok yerinde bal üretildiğine işaret ederek, Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi alan ilk balın Bingöl balı olmasının, bu çalışmaların bir neticesi olduğunu vurguladı.

        Bu sürece Valiliğin, belediyenin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, Arıcılar Birliğinin, Ticaret ve Sanayi Odasının ve ilgili paydaşların çok katkı sağladığını ifade eden Çapak, herkese teşekkür etti.

        Çapak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, milletvekillerine, YÖK Başkanına da katkıları için teşekkür ederek, "Başka türlü bu sonuçları elde etmek çok kolay olmazdı." ifadesini kullandı.

        Bingöl balının AB'den coğrafi işaret belgesi almasının, uzun vadeli hedeflerinden biri olduğunu dile getiren Çapak, bu belgenin alınmasının birçok faydası olacağını aktardı.

        Çapak, Bingöl balının tanıtımının sağlanmış olduğunu kaydederek, "Artık Bingöl balı hem Türkiye'de hem de Avrupa Birliği'nde tescillenen bir bal olmuş oldu. AB tescilinin balcılara, üreticilere ciddi yansımaları olacak. Bundan sonra çok kaliteli bal sahada olacak. Ve bu balı üretmeye hevesli veya talipli arıcılarımız olmuş olacak. Bu sürecin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

        - "Markalaşmaya doğru gidiyoruz"

        Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Aba da ürettikleri balın AB'den coğrafi işaret tescili almasının sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Aba, şunları söyledi:

        "Markalaşmaya doğru gidiyoruz. Bu tescille balın piyasa değeri artar, ihracatta önü açılır. Bingöl zaten kaliteli bir baldı. Tekrar kalitesini ispatladı. AB tesciliyle beraber ihracat seviyesini yükseltecektir. İhracatın önü açıldı mı arıcı da, ilimiz de kazanır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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