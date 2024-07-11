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        Solhan'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:07 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:07
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        Solhan'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaymakam Muhammed Çetin, LGS'de başarılı olan Solhan Atatürk Ortaokulu öğrencileri Yunus Emre Nazlı ve Duygu Zeynep Atlı ile Solhan Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ortaokulu öğrencisi Eyüp Ensar Cadaklı'yı makamında ağırladı.

        Kaymakam Çetin, gençlerle gurur duyduklarını belirterek, "Onların ülkemizin geleceği olacağına inanıyoruz. Hepsi çok başarılı öğrenciler. Eğitim hayatlarına devam edecekler ve arzuladıkları mesleklere sahip olacaklar inşallah." dedi.

        Çetin, daha sonra öğrencilere hediye vererek, onlarla fotoğraf çektirdi.

        Öğrencilere ziyaretlerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi ve aileleri de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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