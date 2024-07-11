Filistin'e destek yürüyüşleri sosyal medyada yer alan miniklerden "Gazze'de çocuklar ölmesin" mesajı
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek için yaptıkları yürüyüş sosyal medyada yer alan Bingöllü çocuklar, "Gazze'de çocuklar ölmesin" mesajı verdi.
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin'e destek için yaptıkları yürüyüş sosyal medyada yer alan Bingöllü çocuklar, "Gazze'de çocuklar ölmesin" mesajı verdi.
Solhan ilçesi Halime Pınar Mahallesi'nde ellerinde Türk bayraklarıyla yaptıkları yürüyüşün görüntüleri sosyal medyada yer alan çocuklardan Menesse Karahanlı (9), kuzenleriyle beraber İsrail'e tepkilerini, Filistin'e desteklerini göstermek için yürüyüş yaptıklarını söyledi.
Melike Avunan (9) da her gün televizyonda Gazze'de ölen kadınları ve çocukları gördüklerini, bu nedenle yürüyüş yaptıklarını belirterek, çocukların ölmesini istemediklerini ifade etti.
Çocuklardan Yiğit Hamza, Çağrı ve Muhammed Tahir Turğut da "Gazze'de çocuklar ölmesin" mesajı verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.