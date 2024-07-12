Bingöl'de 11 bin 865 kök Hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ve Solhan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 11 bin 865 kök Hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ve Solhan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 11 bin 865 kök Hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Genç ile Solhan ilçelerindeki 6 noktada arama yapan ekipler, 11 bin 865 kök Hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirdi.
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