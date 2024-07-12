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        Bingöl'de kaçak salep soğanı toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ceza

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 18:17 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:17
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        Bingöl'de kaçak salep soğanı toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ceza
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargapazarı köyünde salep soğanının yasa dışı toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye giden ekipler, 8 kilo 250 gram salep soğanı topladığı tespit edilen E.S, F.S. ve İ.K'yi yakaladı.

        Ekipler, "2872 Sayılı Çevre Kanunu" hükümleri doğrultusunda 3 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan toplam 1 milyon 161 bin 423 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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