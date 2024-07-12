Bingöl'de kaçak salep soğanı toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ceza

Ekipler, "2872 Sayılı Çevre Kanunu" hükümleri doğrultusunda 3 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan toplam 1 milyon 161 bin 423 lira ceza kesti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargapazarı köyünde salep soğanının yasa dışı toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ceza uygulandı.

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