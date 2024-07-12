Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Erdemli köyündeki meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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