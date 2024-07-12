Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:51 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkeze bağlı Erdemli köyündeki meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Beşiktaş, Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        El Ghazi, Mainz'e açtığı davayı kazandı!
        El Ghazi, Mainz'e açtığı davayı kazandı!
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 8 kilo 'salep soğanı' ele geçirildi; 3 şüpheliye 1.2 milyon TL ce...
        Bingöl'de 8 kilo 'salep soğanı' ele geçirildi; 3 şüpheliye 1.2 milyon TL ce...
        Bingöl'deki örtü yangını söndürüldü
        Bingöl'deki örtü yangını söndürüldü
        Bingöl'de örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Bingöl'de örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Bingöl'de kaçak salep soğanı toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ce...
        Bingöl'de kaçak salep soğanı toplayan 3 kişiye 1 milyon 161 bin 423 lira ce...
        Bingöl'de 11 bin 865 kök Hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 11 bin 865 kök Hint keneviri ve 2 kilogram esrar ele geçirildi
        Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneğince Kiğı ilçesinde "satranç evi" yap...
        Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneğince Kiğı ilçesinde "satranç evi" yap...