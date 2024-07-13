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        Bingöl'de orman yangınlarına karşı polis de devrede

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de yangınlara karşı teyakkuz halinde olan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin önleyici ve bilinçlendirici çalışmalarına polis de destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:01
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        Bingöl'de orman yangınlarına karşı polis de devrede
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de yangınlara karşı teyakkuz halinde olan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin önleyici ve bilinçlendirici çalışmalarına polis de destek veriyor.

        Orman İşletme Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, orman varlığı açısından önemli potansiyele sahip olan Bingöl, Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan raporda orman yangınları hassasiyeti açısından 2. derecede yer alıyor.

        Kentte orman yangınlarına karşı 7/24 görev yapan Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bu yıl 39 orman ve örtü yangınına müdahalede bulundu.

        Hızlı müdahaleyle yangınların yayılmasını önleyerek ormanların zarar görmemesini sağlayan ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinin de desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Giriş yasağının bulunduğu ormanlık alanlarda tedbir, kontrol ve gözetleme çalışması yürüten ekipler, kentin hakim noktalarından ormanlık bölgeleri kontrol ediyor.

        Ekipler yangınların önüne geçmek için ormanlık alanlarda tehlike oluşturan cam ve metal gibi atıkları topluyor, esnaf ve vatandaşları dağıttıkları ve iş yerlerine astıkları broşürlerle bilgilendiriyor.

        - "Esnafı gezip, gençleri bilgilendirmek çok güzel"

        Yeni Mahalle Muhtarı Haydar Kılıç, AA muhabirine, doğaya izmarit ve çöp atılmaması gerektiğini söyledi.

        Yangınlara karşı duyarlı olunmaması durumunda doğanın ve insanların zarar göreceğini dile getiren Kılıç, Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekiplerinin çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

        Kılıç, "Esnafı gezip gençleri bilgilendirmek çok güzel bir şey." dedi.

        - "İnsanları aydınlatılması güzel bir atılım"

        Vatandaşlardan Mehmet Resuloğlu, ormanların doğa ve insanlar için önemine işaret ederek, orman varlığının korunması için herkese görev düştüğünü belirtti.

        Resuloğlu, şunları söyledi:

        "Doğaya, izmarit, cam şişe atmamız, çevreyi temiz tutmamız lazım. Yangın çıktığı zaman hayvanlara ve insanlara, her şeye zarar veriyor. Orman ciğerlerimizdir. Oksijen alıp solduğumuz ciğerlerimizdir. Ekiplerin bu çalışması güzel. İnsanları aydınlatılması, duyarlı kılınması güzel bir atılım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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