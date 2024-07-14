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        Bingöl'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 01:49 Güncelleme: 14.07.2024 - 01:49
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        Bingöl'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Bingöl'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan iki katlı binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatısında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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