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        Bingöl'de polis KPSS'ye geç kalan öğrenciler için seferber oldu

        Bingöl'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylar, sınav yerine polis ekiplerince yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 14:16 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:16
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        Bingöl'de polis KPSS'ye geç kalan öğrenciler için seferber oldu
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        Bingöl'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylar, sınav yerine polis ekiplerince yetiştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, yeni kimlik çıkarması gereken, yanlış okula giden, eksik evrakı bulunan ya da kimliğini evde unutan 6 adayı, motosikletler ve araçlarla KPSS oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna yetiştirdi.

        Öğrenciler, polislerin yardımıyla sınav yerlerindeki kapıların kapanmasından önce okullara ulaşıp salonlardaki yerlerine geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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