Bingöl'de polis KPSS'ye geç kalan öğrenciler için seferber oldu

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, yeni kimlik çıkarması gereken, yanlış okula giden, eksik evrakı bulunan ya da kimliğini evde unutan 6 adayı, motosikletler ve araçlarla KPSS oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna yetiştirdi.

Bingöl'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylar, sınav yerine polis ekiplerince yetiştirildi.

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