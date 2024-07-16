Solhan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak, 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

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