Solhan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu
Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.
Solhan İmam Gazali Camisi'nde düzenlenen programda, mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.
İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak, 15 Temmuz şehitleri için dua etti.
Programın ardından cami çıkışında katılımcılara lokum ikram edildi.
Programa, Kaymakam Muhammed Çetin, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Nazmi Çalışan, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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