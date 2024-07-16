Solhan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alandaki ekrandan izletildi.

Kaymakam Muhammed Çetin, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatanın bekası, milletin huzuru için gözünü kırpmadan şahadete koşan tüm şehitleri rahmetle andıklarını, gazilere de şükranlarını arz ettiğini belirtti.