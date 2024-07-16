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        Bingöl Valisi Usta Solhan'da temaslarda bulundu

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Solhan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:49
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        Bingöl Valisi Usta Solhan'da temaslarda bulundu
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Solhan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Vali Usta bazı su fabrikalarını ziyaret etti, firma yetkilileriyle görüştü, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        İlçede esnafı da ziyaret eden Usta, inşası süren Hükümet Konağı binası ile ilgili inceleme yaptı.

        Vali Usta'ya ziyaretlerinde, Kaymakam Muhammed Çetin, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay ve Arakonak Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Döner ve kurum temsilcileri eşlik etti.

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