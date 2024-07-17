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        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 ayrı suçtan da aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:51 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:51
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        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 ayrı suçtan da aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan, kasten öldürme, hırsızlık, silahla yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması gibi suçlardan da aranan hükümlümün yerini tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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