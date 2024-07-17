Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 ayrı suçtan da aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan, kasten öldürme, hırsızlık, silahla yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması gibi suçlardan da aranan hükümlümün yerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.