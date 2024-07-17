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        Bingöl'de sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:37
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        Bingöl'de sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Turgut Özal Mahallesi Çavreşi Caddesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Miraç Aksoy'a sahipsiz köpek saldırdı.

        Aksoy, kalçasından ve bacağından yaralanırken, durumu fark eden çevredekiler köpeği uzaklaştırdı.

        Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürülen Aksoy, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Aksoy, sokakta oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradığını belirterek, "Arkadaşlarımın bağırmasıyla köpek korkup kaçtı. Sonra beni hastaneye götürdüler." dedi.

        Aksoy'un amcası Ramazan Aksoy da sahipsiz köpek sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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