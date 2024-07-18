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        Bingöl'de 1827 kök skunk ve 590 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1827 kök skunk ve 590 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 18:43 Güncelleme: 18.07.2024 - 18:43
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        Bingöl'de 1827 kök skunk ve 590 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1827 kök skunk ve 590 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı uyuşturucu ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ilçedeki 5 noktada arama yapan ekipler, 1827 kök skunk ve 590 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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