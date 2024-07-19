Bingöl'de sahipsiz köpekler 6 küçükbaş hayvanı öldürdü

Kasap Kemal Sonay, gazetecilere, ilçede sahipsiz köpeklerin sayısının arttığını belirterek, "Köpekler insanlara ve hayvanlara zarar veriyor. Bugün bir hayvan, yarın bir çocuk olabilir. Yetkililerin sahipsiz köpek sorununa bir çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

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