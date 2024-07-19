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        Bingöl'de sahipsiz köpekler 6 küçükbaş hayvanı öldürdü

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 6 küçükbaş hayvan öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 18:35 Güncelleme: 19.07.2024 - 18:35
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        Bingöl'de sahipsiz köpekler 6 küçükbaş hayvanı öldürdü
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 6 küçükbaş hayvan öldü.

        Sahipsiz köpekler ilçedeki mezbahanenin bahçesine girdi.

        Köpeklerin saldırısında 6 küçükbaş hayvan can verdi.

        Kasap Kemal Sonay, gazetecilere, ilçede sahipsiz köpeklerin sayısının arttığını belirterek, "Köpekler insanlara ve hayvanlara zarar veriyor. Bugün bir hayvan, yarın bir çocuk olabilir. Yetkililerin sahipsiz köpek sorununa bir çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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