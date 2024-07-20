Bingöl'de ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik tellerine takılan karga kurtarıldı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayağına dolanan iple elektrik tellerine takılan karga, Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Fırat EDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayağına dolanan iple elektrik tellerine takılan karga, Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Fırat EDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.
Viranşehir köyünde bir karganın elektrik tellerinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Fırat EDAŞ'a bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik tellerine takılarak mahsur kalan kargayı kurtardı.
Karga, ayağındaki ip kesildikten sonra doğaya salındı.
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