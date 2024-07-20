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        Bingöl'de ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik tellerine takılan karga kurtarıldı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayağına dolanan iple elektrik tellerine takılan karga, Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Fırat EDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 16:07 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:07
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        Bingöl'de ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik tellerine takılan karga kurtarıldı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayağına dolanan iple elektrik tellerine takılan karga, Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Fırat EDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.

        Viranşehir köyünde bir karganın elektrik tellerinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Fırat EDAŞ'a bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik tellerine takılarak mahsur kalan kargayı kurtardı.

        Karga, ayağındaki ip kesildikten sonra doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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