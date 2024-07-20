Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de yuvasından düşen leylek yavrusu, çocukların dikkati sayesinde kurtarıldı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşen leylek yavrusu, çocukların dikkati sayesinde kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 20:29 Güncelleme: 20.07.2024 - 20:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de yuvasından düşen leylek yavrusu, çocukların dikkati sayesinde kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşen leylek yavrusu, çocukların dikkati sayesinde kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de babaları Muharrem Gül ile bisiklet turuna çıkan Meryem (11) ve Kübra Gül (9), leylek yavrusunun rüzgar nedeniyle Ulu Cami'nin kubbesindeki yuvasından düştüğünü fark etti.

        Kızlarının durumu anlatmasının ardından baba Muharrem Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Baba Gül, bir iş yerine götürerek koruma altına aldığı leylek yavrusunu bölgeye gelen itfaiye ekiplerine teslim etti.

        Leylek yavrusu, yapılan kontrollerin ardından yuvasına geri bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Yemen'e saldırdı
        İsrail, Yemen'e saldırdı
        Herkesin gözü oradaydı! Plaj oldu
        Herkesin gözü oradaydı! Plaj oldu
        Bodrum'da sıcak asfalt eritti
        Bodrum'da sıcak asfalt eritti
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Ünlü oyuncudan acı haber
        İnsan eliyle kazılmış en derin çukur!
        İnsan eliyle kazılmış en derin çukur!
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 1316 kök skunk ve 827 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 1316 kök skunk ve 827 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik tellerine takılan karga kur...
        Bingöl'de ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik tellerine takılan karga kur...
        Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bingöl'de sahipsiz köpekler 6 küçükbaş hayvanı öldürdü
        Bingöl'de sahipsiz köpekler 6 küçükbaş hayvanı öldürdü
        Karlıova'da 100 çocuk yüzme öğreniyor
        Karlıova'da 100 çocuk yüzme öğreniyor
        Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de aşure ikram edildi
        Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de aşure ikram edildi