Bingöl'de yuvasından düşen leylek yavrusu, çocukların dikkati sayesinde kurtarıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından düşen leylek yavrusu, çocukların dikkati sayesinde kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de babaları Muharrem Gül ile bisiklet turuna çıkan Meryem (11) ve Kübra Gül (9), leylek yavrusunun rüzgar nedeniyle Ulu Cami'nin kubbesindeki yuvasından düştüğünü fark etti.

Kızlarının durumu anlatmasının ardından baba Muharrem Gül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Baba Gül, bir iş yerine götürerek koruma altına aldığı leylek yavrusunu bölgeye gelen itfaiye ekiplerine teslim etti.