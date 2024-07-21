Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

        Bingöl'de otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 01:30 Güncelleme: 21.07.2024 - 01:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Muş Bulvarı'nın Hastane Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.E'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
        Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Öldürüp çuvala koydu ardından kayıp ihbarı verdi
        Öldürüp çuvala koydu ardından kayıp ihbarı verdi
        İsraillilerden yine sokaklarda
        İsraillilerden yine sokaklarda
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Otomobil ikiye bölündü!
        Otomobil ikiye bölündü!
        İsrail, Yemen'e saldırdı
        İsrail, Yemen'e saldırdı
        Herkesin gözü oradaydı! Plaj oldu
        Herkesin gözü oradaydı! Plaj oldu
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor

        Benzer Haberler

        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bingöl'de yuvasından düşen leylek yavrusu, çocukların dikkati sayesinde kur...
        Bingöl'de yuvasından düşen leylek yavrusu, çocukların dikkati sayesinde kur...
        Bingöl'de 1316 kök skunk ve 827 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 1316 kök skunk ve 827 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik tellerine takılan karga kur...
        Bingöl'de ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik tellerine takılan karga kur...
        Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bingöl'de sahipsiz köpekler 6 küçükbaş hayvanı öldürdü
        Bingöl'de sahipsiz köpekler 6 küçükbaş hayvanı öldürdü