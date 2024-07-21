Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Bingöl'de otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Bingöl'de otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Muş Bulvarı'nın Hastane Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.E'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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