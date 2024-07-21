Bingöl'de ambulans helikopter bir günlük bebek için havalandı
Bingöl'de erken doğumla dünyaya gelen 1 günlük erkek bebek, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
Bingöl'de erken doğumla dünyaya gelen 1 günlük erkek bebek, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
Bingöl Devlet Hastanesinde 36 haftalık dünyaya gelen erkek bebeğin, ileri düzeyde tıbbi müdahale yapılması için Elazığ'a sevk edilmesine karar verildi.
Bingöl'den ambulans helikopterle alınan bebek, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
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