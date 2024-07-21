Bingöl'de ambulans helikopter bir günlük bebek için havalandı

Bingöl Devlet Hastanesinde 36 haftalık dünyaya gelen erkek bebeğin, ileri düzeyde tıbbi müdahale yapılması için Elazığ'a sevk edilmesine karar verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.