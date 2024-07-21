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        Bingöl'de ambulans helikopter bir günlük bebek için havalandı

        Bingöl'de erken doğumla dünyaya gelen 1 günlük erkek bebek, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:24
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        Bingöl'de ambulans helikopter bir günlük bebek için havalandı
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        Bingöl'de erken doğumla dünyaya gelen 1 günlük erkek bebek, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

        Bingöl Devlet Hastanesinde 36 haftalık dünyaya gelen erkek bebeğin, ileri düzeyde tıbbi müdahale yapılması için Elazığ'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bingöl'den ambulans helikopterle alınan bebek, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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