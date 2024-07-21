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        Bingöl'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 23:05 Güncelleme: 21.07.2024 - 23:05
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        Bingöl'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        E.Ö. yönetimindeki 34 NZ 2743 plakalı hafif ticari araç, Yedisu-Erzincan kara yolunun Kabayel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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