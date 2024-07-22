Bingöl'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AFT 808 plakalı otomobil ile 33 AEL 406 plakalı kamyonet, Yayla köyü mevkisinde çarpıştı.

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