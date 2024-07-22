Bingöl'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
Bingöl'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bingöl'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bingöl-Muş Bulvarı'nın Hastane Kavşağı mevkisinde, önceki gün sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralan Ahmet Eren M, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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