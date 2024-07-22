Bingöl'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Bingöl-Muş Bulvarı'nın Hastane Kavşağı mevkisinde, önceki gün sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralan Ahmet Eren M, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

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