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        Bingöl'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

        Bingöl'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:04 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:04
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        Bingöl'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
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        Bingöl'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Bingöl-Muş Bulvarı'nın Hastane Kavşağı mevkisinde, önceki gün sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralan Ahmet Eren M, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

        Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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