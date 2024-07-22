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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 23:02 Güncelleme: 22.07.2024 - 23:05
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        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Genç -Bingöl kara yolunun Yayla Köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi ve Lice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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