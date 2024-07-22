Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Genç -Bingöl kara yolunun Yayla Köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi ve Lice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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