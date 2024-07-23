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        Bingöl'de bakımı yapılan kızıl şahin yavrusu doğaya salındı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin yavrusu bakımının ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:05 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:05
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        Bingöl'de bakımı yapılan kızıl şahin yavrusu doğaya salındı
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahin yavrusu bakımının ardından doğaya bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Solhan'da denetim yaptıkları sırada Yüzen Adalar Tabiat Anıtı mevkisinde bitkin halde kızıl şahin yavrusu buldu.

        Koruma altına alınan şahinin, götürüldüğü Şube Müdürlüğünde rutin kontrolleri yapıldı.

        Bakımla sağlığına kavuşan kuş, tekrar doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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