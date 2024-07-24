Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl Emniyet Müdürlüğünden kentte gerçekleşen bıçaklı saldırılara ilişkin açıklama:

        Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu yaralananların olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl Emniyet Müdürlüğünden kentte gerçekleşen bıçaklı saldırılara ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte madde bağımlısı bir kişinin yaşanan tartışmanın ardından etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu yaralananların olduğunu bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındaki kişilere bıçakla saldırdığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma sonucunda etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline intikal etti. Ekiplerimiz geniş güvenlik önlemleri alarak konuya müdahale etti. Yaralanan şahıslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı."

        Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 bloklu sitede yüzlerce insan yaşıyor! Bu binaya dikkat!
        4 bloklu sitede yüzlerce insan yaşıyor! Bu binaya dikkat!
        Hakaret soruşturmasında Mehmetçik Vakfı'na bağışla uzlaşıldı
        Hakaret soruşturmasında Mehmetçik Vakfı'na bağışla uzlaşıldı
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Hurdacı ve domates işçisi kılığındaki çeteye operasyon!
        Hurdacı ve domates işçisi kılığındaki çeteye operasyon!
        Kazancı açıklandı
        Kazancı açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun

        Benzer Haberler

        Bingöl'de kazılan hendeklerle fay hatlarının deprem üretme potansiyeli beli...
        Bingöl'de kazılan hendeklerle fay hatlarının deprem üretme potansiyeli beli...
        Bingöl'de bakımı yapılan kızıl şahin yavrusu doğaya salındı
        Bingöl'de bakımı yapılan kızıl şahin yavrusu doğaya salındı
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ahmet Eren, kurtarılamadı
        Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ahmet Eren, kurtarılamadı
        Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı