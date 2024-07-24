Bingöl'de 40 bin 660 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 40 bin 660 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 40 bin 660 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Narkotik Tespit ve Değerlendirme Planı" kapsamında ilçede çalışma gerçekleştirdi.
İlçe kırsalındaki 3 noktada arama yapan ekipler, 40 bin 660 kök Hint keneviri ele geçirdi.
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