Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Yeni Mahalle Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 77 BB 172 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki M.T'ye çarptı.
Yaralanan ve Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.T. buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
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