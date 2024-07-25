Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Yeni Mahalle Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 77 BB 172 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki M.T'ye çarptı.

        Yaralanan ve Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.T. buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok için flaş karar!
        Eylem Tok için flaş karar!
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Galatasaray'da ayrılık!
        Galatasaray'da ayrılık!
        Mersin'de damat katliamı: 3 ölü
        Mersin'de damat katliamı: 3 ölü
        Anadolu'nun ilk kaya mescidi!
        Anadolu'nun ilk kaya mescidi!
        Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerle ilgili açıklama
        Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerle ilgili açıklama
        Grönland ve Kanada arasında yeni bir kıta keşfedildi!
        Grönland ve Kanada arasında yeni bir kıta keşfedildi!
        Cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi
        Cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Fenerbahçe'de hedef orta saha!
        Fenerbahçe'de hedef orta saha!
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Gelen var, giden yok!
        Gelen var, giden yok!
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Putin ile Esed Moskova'da bir araya geldi
        Putin ile Esed Moskova'da bir araya geldi

        Benzer Haberler

        Bingöl'deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi
        Bingöl'deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi
        Bingöl'de bıçaklı saldırı sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
        Bingöl'de bıçaklı saldırı sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
        FLAŞ
        FLAŞ
        Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı (8)
        Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı (8)
        Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı (7)
        Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 7 yaralı (7)
        GÜNCELLEME 4 - Bingöl'de bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralan...
        GÜNCELLEME 4 - Bingöl'de bıçaklı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralan...