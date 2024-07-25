GÜNCELLEME - Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 77 BB 172 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Mehmet Tekin'e çarptı.
Yaralanan ve Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tekin, hastanede hayatını kaybetti.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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