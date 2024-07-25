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        GÜNCELLEME - Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:13
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        GÜNCELLEME - Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yeni Mahalle Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 77 BB 172 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Mehmet Tekin'e çarptı.

        Yaralanan ve Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Tekin, hastanede hayatını kaybetti.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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