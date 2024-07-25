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        Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü

        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 21:36 Güncelleme: 25.07.2024 - 21:36
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        Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğanca köyündeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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