Bingöl'de 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. ikamet ettiği Genç ilçesinin Şehitköy'ünde yakalandı.

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