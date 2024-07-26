Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Bingöl'de hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:31 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. ikamet ettiği Genç ilçesinin Şehitköy'ünde yakalandı.

        R.G, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Türkiye, lenf kanseri hastaları için yürütülen yeni "akıllı ilaç" çalışmasına öncü oldu
        Türkiye, lenf kanseri hastaları için yürütülen yeni "akıllı ilaç" çalışmasına öncü oldu
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Obama'dan Harris'e destek
        Obama'dan Harris'e destek
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Devre mülkler için değişiklik
        Devre mülkler için değişiklik
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?

        Benzer Haberler

        Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bingöl'deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi...
        Bingöl'deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi...
        Bingöl'deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi...
        Bingöl'deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi...
        Bingöl'de bıçaklı saldırıya uğradıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedil...
        Bingöl'de bıçaklı saldırıya uğradıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedil...
        Bingöl'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi toprağa...
        Bingöl'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi toprağa...
        Bingöl'deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi...
        Bingöl'deki madde bağımlısının bıçaklı saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi...