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        AB tescilli Bingöl balında hasat başladı

        Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almaya hak kazanan Bingöl balında hasat, düzenlenen programla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:18
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        AB tescilli Bingöl balında hasat başladı
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        Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almaya hak kazanan Bingöl balında hasat, düzenlenen programla başladı.

        Arı ve arı ürünleri alanında pilot üniversite olan Bingöl Üniversitesi tarafından Modern Arıcılık Kompleksi'nde bal hasadı dolayısıyla düzenlenen programa katılan Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Beni Hafife Alma Projesi"nin Başkanı Erkan Gürkan, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Migros Pazarlama Direktörü Cavit Metin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Kadir Çintay ile Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Aba, arıcı maskesi takıp, koruyucu kıyafet giyerek, kompleks alanındaki kovanları inceledi.

        Katılımcılar ardından çadırda bal peteklerine "sır alma" işlemini uyguladı.

        Ballar daha sonra sağım makinesinden geçirilerek beklemeye alındı.

        "Beni Hafife Alma Projesi" kapsamında tescilli balın markalaşması için Bingöl Üniversitesi ile Migros arasında anlaşma sağlandı.

        Anlaşma kapsamında Bingöl balı Migros raflarında tüketicilerle buluşacak.

        Rektör Çapak, gazetecilere, üniversite olarak bu alanda yıllardır önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Bingöl balının artık dünya çapında tanındığını ifade eden Çapak, "AB tescili alan Bingöl balımızın hasat çalışmalarına başladık. Verimli bir sezon olduğunu düşünüyoruz. Bu sezonun arıcılarımıza ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Projenin başkanı Erkan Gürkan, Bingöl Üniversitesindeki çalışmalardan etkilendiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in de büyük katkıları var. Arıcılık konusu sadece bir bal değil, daha ötesi, doğanın yaşayabilmesi için bir kıymet. Yanlış arıcılık işleri ve yapay üretimlerin yapılması hem insan sağlığı hem doğa için tehlikeli hale gelmiş. Sürdürülebilirlik ile tüketiciyle üretici arasındaki o zinciri inşa ediyoruz." diye konuştu.

        Migros Pazarlama Direktörü Cavit Metin, Migros'un cirosunun önemli bir kısmının tarıma dayalı ürünlerden geldiğine işaret etti.

        Metin, şöyle konuştu:

        "Bal da bizim bu anlamda çok önem verdiğimiz bir kategori. Bingöl balı Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği coğrafi işareti tescilini almış bir bal. Bu anlamda çok kıymetli. Migros olarak Türkiye'nin birçok bölgesinde yerel ürünlerin ülke ekonomisine kazandırılması için çalışmalar yapıyoruz. Yerel üreticilerin desteklenmesi, yerel ürünlerin ön plana çıkartılması ve bunların ulusal pazarlara aktarılmasıyla ilgili çabalar sarf ediyoruz. Bunun tüm amacı yerel ekonomiyi kalkındırarak ülke ekonomisi totalde fayda yaratmak. Bu kapsamda da Bingöl ilinde birçok kıymetli ürünümüz var. Bunların hepsini zamanı geldikçe rafa çıkartacağız. İlk adım Bingöl balı olacak. Değerli rektörümüz ve diğer paydaşlarımızla güzel bir işbirliği içerisindeyiz."

        Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Özpamukçu, "Güzide balımızın tüm Türkiye'ye tanıtılması noktasında hepimiz inşallah elimizi taşın altına koyuyor ve buranın gelişimini takip ediyor olacağız." ifadesini kullandı.

        Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Aba, kentte 1300 arıcı tarafından 174 bin kovanda üretim yapıldığını dile getirerek, balda kaliteden taviz vermeyeceklerini belirtti.

        Aba, "AB tescili ile Bingöl balının pazarlamada önü açılacak. Migros da Bingöl balına talip. Arıcılarımıza hayırlı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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