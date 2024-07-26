GÜNCELLEME - Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova olan sarsıntı 11,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," Saat 18.27'de merkezi Karlıova olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesi paylaşıldı.