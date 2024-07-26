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        GÜNCELLEME - Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 18:45 Güncelleme: 26.07.2024 - 18:45
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        GÜNCELLEME - Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova olan sarsıntı 11,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," Saat 18.27'de merkezi Karlıova olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesi paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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